Психологи вважають, що надмірне вживання алкоголю може притупляти співчуття, посилаючись на експеримент вчених на добровольцях.

Про це повідомляє видання ScienceDaily з посиланням на висновки психологів з Франції і Великобританії.

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Як проходило дослідження

У дослідженні брав участь 71 доброволець. Половина цієї групи пила часто, а інша – рідко. Під час тестування всі були тверезі.

Волонтерів приєднали до датчиків фМРТ, а потім роздали їм фотографії травмованих кінцівок. Далі їх попросили уявити, що зображена кінцівка є їхньою, або іншої людині, і описати, біль якої інтенсивності може бути пов'язана з цим знімком.



Алкоголь притупляє співчуття / Фото: Getty Images

Що виявили вчені

Для любителів випити відповісти було складніше, також їм було важче поставити себе на місце іншої людини, яка відчуває біль. Під час відповіді мозок першої групи добровольців напружено працював – використав більше нервових ресурсів.

Водночас обидві групи визначали рівень болю на однаковому рівні.

Вчені пояснили те, що залежним від алкоголю людям потрібно докласти більше зусиль, щоб поспівчувати іншому.