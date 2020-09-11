Якщо у жінки понад дві дитини, то це може істотно нашкодити її здоров'ю. Найбільш серйозні ризики виникають у матерів п'яти та більше дітей.

Вчені з Кембриджу та Університету Північної Кароліни вивчили дані понад 8 000 жінок з США у віці від 45 до 64 років.

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Як народження дітей впливає на серцево-судинні захворювання

Наявність п'яти або більше дітей вони пов'язали з 30% збільшенням ризику ішемічної хвороби серця та основною причиною інфарктів. У цих жінок на 25% вище ризик інсульту і на 17% більше ймовірність серцевої недостатності.

Дослідники виявили, що у жінок з трьома або чотирма дітьми була підвищена ймовірність виникнення серйозних проблем зі здоров'ям, однак найбільший ризик був у жінок з п'ятьма і більше дітьми.

За даними вчених, жінки, у яких було п'ять і більше дітей, на 40% частіше переносили важкий інфаркт протягом найближчих 30 років, ніж жінки з однією або двома дітьми.



Вагітність може бути фактором ризику серцево-судинних захворювань / Фото unsplash

В ході дослідження також виявили, що жінки, у яких були викидні, мали ризик розвитку серцево-судинних захворювань на 60% вище. Крім того, вони на 45% частіше страждали серцевою недостатністю. За словами дослідників, це, ймовірно, є наслідком тих проблем зі здоров'ям, які свого часу призвели до втрати дитини.

Чому вагітність викликає серцево-судинні хвороби

Вагітність і пологи дають велике навантаження на серце, а виховання дітей може викликати сильний стрес. Автори сподіваються, що отримані результати допоможуть виділити групи жінок, найбільш схильних до ризику, щоб вжити відповідних профілактичних заходів.

Також це дослідження ще раз доводить, наскільки важливо дбати про здоров'я серця, особливо зайнятим батькам.