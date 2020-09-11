Если у женщины более двух детей, то это может существенно навредить ее здоровью. Наиболее серьезные риски возникают у матерей пяти и более детей.

Ученые из Кембриджа и Университета Северной Каролины изучили данные более 8 000 женщин из США в возрасте от 45 до 64 лет.

Также на тему: Почему врачи так часто делают кесарево сечение

Как рождение детей влияет на сердечно-сосудистые заболевания

Наличие пяти или более детей они связали с 30% увеличением риска ишемической болезни сердца и основной причиной инфарктов. У этих женщин на 25% выше риск инсульта и на 17% больше вероятность сердечной недостаточности.

Исследователи обнаружили, что у женщин с тремя или четырьмя детьми была повышенная вероятность возникновения серьезных проблем со здоровьем, однако самый большой риск был у женщин с пятью и более детьми.

По данным ученых, женщины, у которых было пять и более детей, на 40% чаще переносили тяжелый инфаркт в течение ближайших 30 лет, чем женщины с одним или двумя детьми.



Беременность может быть фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний / Фото unsplash

В ходе исследования также обнаружили, что женщины, у которых были выкидыши, имели риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 60% выше. Кроме того, они на 45% чаще страдали сердечной недостаточностью. По словам исследователей, это, вероятно, является следствием тех проблем со здоровьем, которые в свое время привели к потере ребенка.

Почему беременность вызывает сердечно-сосудистые болезни

Беременность и роды дают большую нагрузку на сердце, а воспитание детей может вызвать сильный стресс. Авторы надеются, что полученные результаты помогут выделить группы женщин, наиболее подверженных риску, чтобы принять соответствующие профилактические меры.

Также это исследование еще раз доказывает, насколько важно заботиться о здоровье сердца, особенно занятым родителям.