По данным исследования врачи считают кесарево сечение лучшим, переоценивая риски естественных родов. Также основываясь на своих личных взглядах считают кесарево сечение удобной и безопасной процедурой.

Новое исследование показало, что почти 70% врачей, которые делают кесарево сечение при родах, просто опасаются, что на них потом подадут в суд.

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В ходе исследования, были проанализированы 34 научных исследования по вопросу отношения врачей к кесареву сечению, которые проводились в 20 странах мира в период с 1992 по 2016 год.

Почему врачи выбирают кесарево сечение

Одно из таких исследований проводилось в Великобритании и Ирландии, показало, что страх перед судебными исками был причиной выбора кесарева сечения у 67% акушеров. По большей части этот страх был вызван возможными юридическими последствиями из-за осложнений при родах, хотя они часто безопаснее.

Кроме страха перед судебными разбирательствами, врачи выбирают кесарево сечение, чтобы не навредить телу женщины, а также потому, что для естественных родов у них недостаточно персонала. Врачи также могут предпочесть вскрытие, поскольку для них это более удобная и организованная процедура.

Врачи часто предпочитают кесарево сечение / Фото unsplash

Кроме того, чем старше медицинские работники, тем с большей вероятностью они прибегают именно к этой процедуре. И это несмотря на то, что существуют доказательства, что естественные роды на самом деле безопаснее и реже вызывают осложнения.

Эксперты утверждают, что важно понимать мотивацию врачей, которые предпочитают оперативное вмешательство, которое нередко является неоправданным с медицинской точки зрения.

В чем опасность кесарева сечения

Около четверти женщин в Великобритании и около трети в Ирландии рожают с помощью кесарева сечения. При этом по нормам министерств здравоохранения этих стран, кесарево сечение должно проводиться только в тех случаях, когда оно считается более безопасным для матери и ребенка, чем естественные роды.

Кесарево сечение несет в себе риск заражения инфекциями, кровотечений, повреждений внутренних органов, возникновения проблем с дыханием у ребенка и случайного повреждения тела новорожденного.