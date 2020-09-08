За даними дослідження лікарі вважають кесарів розтин кращим, переоцінюючи ризики природних пологів. Також ґрунтуючись на своїх особистих поглядах вважають кесарів розтин зручною і безпечною процедурою.

Нове дослідження показало, що майже 70% лікарів, які роблять кесарів розтин при пологах, просто побоюються, що на них потім подадуть в суд.

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В ході дослідження, були проаналізовані 34 наукових дослідження з питання відношення лікарів до кесаревого розтину, що проводилися у 20 країнах світу в період з 1992 по 2016 рік.

Чому лікарі обирають кесарів розтин

Одне з таких досліджень, що проводилося у Великобританії та Ірландії, показало, що страх перед судовими позовами був причиною вибору кесаревого розтину у 67% акушерів. Здебільшого цей страх був викликаний можливими юридичними наслідками через ускладнення при пологах, хоча вони часто безпечніше

Крім страху перед судовими розглядами, лікарі вибирають кесарів розтин, щоб не нашкодити тілу жінки, а також тому, що для природних пологів у них недостатньо персоналу. Лікарі також можуть віддати перевагу розтин, оскільки для них це зручніша та організованіша процедура.



Лікарі часто надають перевагу кесаревому розтину / Фото unsplash

Крім того, чим старше медичні працівники, тим з більшою ймовірністю вони вдаються саме до цієї процедури. І це попри те, що існують докази, що природні пологи насправді безпечніше і рідше викликають ускладнення.

Експерти стверджують, що важливо розуміти мотивацію лікарів, які надають перевагу оперативне втручання, яке нерідко є невиправданим з медичної точки зору.

У чому небезпека кесаревого розтину

Близько чверті жінок у Великобританії й близько третини в Ірландії народжують за допомогою кесаревого розтину. При цьому за нормами міністерств охорони здоров'я цих країн, кесарів розтин має проводитися лише в тих випадках, коли воно вважається більш безпечним для матері та дитини, ніж природні пологи.

Кесарів розтин несе в собі ризик зараження інфекціями, кровотеч, ушкоджень внутрішніх органів, виникнення проблем з диханням у дитини та випадкового пошкодження тіла новонародженого.