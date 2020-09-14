Непитущі люди частіше беруть лікарняний, ніж ті, хто вживає алкоголь
Люди, які взагалі не п'ють, частіше відсутні на роботі за станом здоров'я, ніж їхні колеги, які помірно п'ють. Але це не говорить про користь алкоголю для здоров'я.
Опитування охопили в цілому 47 520 осіб у Великобританії, Франції та Фінляндії в період з 1985 по 2004 рік, пише drinkaware.
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Вживання алкоголю та лікарняні
Дослідження показало, що в першу чергу це простежується на стані психічного здоров'я. Люди, які повністю уникали вживання алкоголю, на 50% частіше брали лікарняний з причин, пов'язаних з психічним станом здоров'я.
Однак аналогічний зв'язок простежувалася і щодо розладів травлення, м'язово-скелетних травм, респіраторних захворювань.
Найменше брали лікарняний ті, хто вживав помірну кількість алкоголю щотижня – значно більше, ніж рекомендує британська система охорони здоров'я.
Чому непитущі люди частіше беруть лікарняний
Такі результати дослідження можуть бути пов'язані ще і з тим, що люди, які беруть лікарняний, швидше за все, не могли вживати алкоголь через стан здоров'я або приймання деяких ліків, хоча автори дослідження намагалися враховувати статистично і цей фактор.
Дослідження також показало, що ті, хто утримується від вживання алкоголю, частіше з бідніших верств населення, що є ще одним фактором, пов'язаним з високими показниками захворюваності і пропуском роботи.