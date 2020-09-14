Люди, які взагалі не п'ють, частіше відсутні на роботі за станом здоров'я, ніж їхні колеги, які помірно п'ють. Але це не говорить про користь алкоголю для здоров'я.

Опитування охопили в цілому 47 520 осіб у Великобританії, Франції та Фінляндії в період з 1985 по 2004 рік, пише drinkaware.

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Вживання алкоголю та лікарняні

Дослідження показало, що в першу чергу це простежується на стані психічного здоров'я. Люди, які повністю уникали вживання алкоголю, на 50% частіше брали лікарняний з причин, пов'язаних з психічним станом здоров'я.

Однак аналогічний зв'язок простежувалася і щодо розладів травлення, м'язово-скелетних травм, респіраторних захворювань.

Найменше брали лікарняний ті, хто вживав помірну кількість алкоголю щотижня – значно більше, ніж рекомендує британська система охорони здоров'я.

Чому непитущі люди частіше беруть лікарняний

Такі результати дослідження можуть бути пов'язані ще і з тим, що люди, які беруть лікарняний, швидше за все, не могли вживати алкоголь через стан здоров'я або приймання деяких ліків, хоча автори дослідження намагалися враховувати статистично і цей фактор.

Дослідження також показало, що ті, хто утримується від вживання алкоголю, частіше з бідніших верств населення, що є ще одним фактором, пов'язаним з високими показниками захворюваності і пропуском роботи.