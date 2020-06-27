Для розробки ефективної вакцини проти COVID-19, який тероризує людство, потрібно понад 31 мільярд доларів.

Загалом у світі розробляють або тестують 200 потенційно дієвих вакцин. Про це повідомив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейесус на брифінгу, передає Центр новин ООН.

Важливо Є сумніви, що науковці створять дієву вакцину проти коронавірусу, – ВООЗ

Гебрейесус заявив, що для ефективної протидії коронавірусу світу потрібна дієва вакцина у безпрецедентних масштабах і стислі строки. Він підкреслив, що нова вакцина водночас має бути ще й доступною, аби її могли використати всі, хто цього потребує.

Скільки часу та грошей потрібно для створення вакцини

Головна наукова співробітниця ВООЗ Сумія Свамінатан зазначила, що зазвичай процес розробки та виробництва ефективної вакцини займає до 10 років. Однак у нинішніх умовах треба діяти швидко.

Ми відводимо на це 12, максимум 18 місяців. І це буде безпрецедентно,

– зауважила Свамінатан.

Для того, щоб людство отримало ефективну вакцину, ВООЗ оголосило про збір 31,4 мільярда доларів США.

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Де візьмуть гроші

Як сказав гендиректор ВООЗ, 27 червня під егідою Європейської комісії та міжнародної правозахисної організації Global Citizen ("Громадянин світу") відбудеться великий захід зі збору коштів на боротьбу з COVID-19. Його метою є зібрати потрібну суму для створення вакцини.

Починаючи з квітня, коли було оголошено про цю ініціативу, отримали вже 3,4 мільярда доларів. Ці кошти дозволять прискорити розробку та виробництво загальнодоступної та недорогої вакцини, а також пошук більш ефективних методів діагностики та лікування.



Для розробки вакцини проти COVID-19 потрібно понад 31 мільярд доларів / Фото Unsplash

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