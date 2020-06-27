Для разработки эффективной вакцины против COVID-19, который терроризирует человечество, нужно свыше 31 миллиард долларов.

В целом в мире разрабатывают или тестируют 200 потенциально действенных вакцин. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге, передает Центр новостей ООН.

Важно Есть сомнения, что ученые создадут действенную вакцину против коронавируса, – ВОЗ

Гебрейесус заявил, что для эффективного противодействия коронавирусу нужна действенная вакцина в беспрецедентных масштабах и в сжатые сроки. Он подчеркнул, что новая вакцина одновременно должна быть еще и доступной, чтобы ее могли использовать все, кто в этом нуждается.

Сколько времени и денег нужно для создания вакцины

Главная научная сотрудница ВОЗ Сумия Сваминатан отметила, что обычно процесс разработки и производства эффективной вакцины занимает до 10 лет. Однако в нынешних условиях надо действовать быстро.

Мы отводим на это 12, максимум 18 месяцев. И это будет беспрецедентно,

- заметила Сваминатан.

Для того, чтобы человечество получило эффективную вакцину, ВОЗ объявило о сборе 31,4 миллиарда долларов США.

Интересно В ВОЗ назвали категории населения, которые первыми получат вакцину против коронавируса

Где возьмут деньги

Как сказал гендиректор ВОЗ, 27 июня под эгидой Европейской комиссии и международной правозащитной организации Global Citizen ("Гражданин мира") состоится большое мероприятие по сбору средств на борьбу с COVID-19. Его целью является собор нужной суммы для создания вакцины.

Начиная с апреля, когда было объявлено об этой инициативе, уже получили 3,4 миллиарда долларов. Данные средства позволят ускорить разработку и производство общедоступной и недорогой вакцины, а также поиск более эффективных методов диагностики и лечения.



Для разработки вакцины против COVID-19 нужно более 31 миллиард долларов / Фото Unsplash

Что известно о вакцине против коронавирус