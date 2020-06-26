Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус висловив сумнів, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину від коронавірусу.

Про це він заявив комітету охорони здоров'я парламенту ЄС 25 червня, повідомляє ВВС.

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Немає гарантій, що вчені зможуть розробити ефективну вакцину проти COVID-19. Було б дуже складно з упевненістю сказати, що у нас буде вакцина,

– сказав глава ВООЗ.

І це не єдина погана новина. Гебреісус також додав, що якщо вакцину все ж розроблять, існує велика ймовірність того, що рік вона не буде доступна для використання.

Що відомо про виробництво вакцини​

Всього розробили 200 вакцин, 10 з них вже випробовують на людях. Найшвидше справи йдуть в Швейцарії, там планують почати вакцинацію своїх громадян вже в жовтні.

У Китаї вже схвалили три вакцини проти коронавірусу. Одна з них показала хороший результат на тваринах і зараз тестується на людях.

Також однією з найперспективніших вакцин, вчені називають препарат, які розробляє британська фармацевтична компанія AstraZeneca спільно з Оксфордським університетом. Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди вже підписали контракт з компанією на поставку 400 мільйон доз вакцини від коронавірусної хвороби.