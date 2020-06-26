Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус выразил сомнение, что ученые смогут разработать эффективную вакцину от коронавируса.

Об этом он заявил комитету здравоохранения парламента ЕС 25 июня, сообщает ВВС.

Также по теме: Зеленский пообещал предоставить украинцам вакцину от COVID-19 "как только она появится"

Нет гарантий, что ученые смогут разработать эффективную вакцину против COVID-19. Было бы очень сложно с уверенностью сказать, что у нас будет вакцина,

– сказал глава ВОЗ.

И это не единственная плохая новость. Гебреисус также добавил, что если вакцину все же разработают, существует большая вероятность того, что год она не будет доступна для использования.

Что известно о производстве вакцины

Всего разработали 200 вакцин, 10 из них уже испытывают на людях. Быстрее всего дела обстоят в Швейцарии, там планируют начать вакцинацию своих граждан уже в октябре.

В Китае уже одобрили три вакцины против коронавируса. Одна из них показала хороший результат на животных и сейчас тестируется на людях.

Также одной из самых перспективных вакцин, ученые называют препарат, который разрабатывает британская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Италия, Германия, Франция и Нидерланды уже подписали контракт с компанией на поставку 400 миллион доз вакцины от коронавирусной болезни.