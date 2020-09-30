МОЗ планує збільшити тариф з 2021 року на надання медичної допомоги при пологах та запровадити коефіцієнти, які дозволять регулювати суму залежно від складності випадк

Про це розповів глава МОЗ Максим Степанов на брифінгу 30 вересня, пише 24 канал. Міністерство охорони здоров'я розраховує на 270 тисяч пологів на рік.

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МОЗ пропонує з 2021 року встановити тарифи на надання медичної допомоги при пологах від 35 972 до 194 489 грн в залежності від складності випадку.

В нас одним з пріоритетів є надання медичної допомоги в повному обсязі при пологах 100% наших громадян, які народжують. По-перше, ми збільшуємо саму ставку фінансування при пологах. По-друге, з наступного року в нас будуть введені додаткові коефіцієнти: в нас є звичайні пологи, а є пологи з ускладненнями,

– сказав Степанов.

Також міністр зазначив, що важливим є надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках.

"Це коли дитинка народжується з малою вагою і потрібно її рятувати, потрібно, щоб їй було надано в повному обсязі цю медичну допомогу. Щобільше, там достатньо дороговартісні ліки, які потребує ця дитина. І ми це теж прорахували", – додав він.

Що було раніше?

Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацювала Програма медичних гарантій , яка охопила оплату державою пологів. Тобто пологи в Україні стали безкоштовними і на кожну породіллю виділяли 8,5 тисяч гривень.

Максим Степанов часто критикував цю суму під час брифінгів. Водночас ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун наголошувала, що тариф на пологи передбачав оплату за будь-який випадок пологів: фізіологічні, ускладнені, включно з передчасними пологами та кесаревим розтином.