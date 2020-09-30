Минздрав планирует увеличить тариф с 2021 года на оказание медицинской помощи при родах и ввести коэффициенты, которые позволят регулировать сумму в зависимости от сложности случая

Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов на брифинге 30 сентября, пишет 24 канал. Министерство здравоохранения рассчитывает на 270 тысяч родов в год.

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Минздрав предлагает с 2021 года установить тарифы на оказание медицинской помощи при родах от 35 972 до 194 489 грн в зависимости от сложности случая.

У нас одним из приоритетов является оказание медицинской помощи в полном объеме при родах 100% наших рожающих граждан. Во-первых, мы увеличиваем саму ставку финансирования при родах. Во-вторых, со следующего года у нас будут введены дополнительные коэффициенты: у нас есть обычные роды, а есть роды с осложнениями,

– сказал Степанов.

Также министр отметил, что важным является оказание медицинской помощи новорожденным в сложных неонатальных случаях.

"Это когда ребенок рождается с малым весом и нужно его спасать, нужно, чтобы ему была оказана в полном объеме эта медицинская помощь. Более того, там достаточно дорогостоящие лекарства, которых требует этот ребенок. И мы это тоже просчитали", – добавил он.

Что было раньше?

Напомним, с 1 апреля в Украине заработала программа медицинских гарантий, охватившая оплату государством родов. То есть роды в Украине стали бесплатными и на каждую роженицу выделяли 8,5 тысяч гривен.

Максим Степанов часто критиковал эту сумму во время брифингов. В то же время экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун отмечала, что тариф на роды предусматривал оплату за любой случай родов: физиологические, осложненные, включая преждевременные роды и кесарево сечение.