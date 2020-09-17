Верховна Рада проголосувала за повернення сім'ям новонароджених одноразової допомоги "пакунок малюка" у першому читанні. Монетизацію пакунків таким чином, ймовірно, скасують.

Відповідний законопроєкт №3006а за основу підтримали 316 нардепів, пише 24 канал.

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До слова, пакунок малюка запровадили ще у 2018 році, але нещодавно замінили грошовими виплатами.

Аргументи авторів законопроєкту

Згідно з даними опитування ЮНІСЕФ, позитивний вплив програми на сімейний бюджет відчули 79% сімей з дітьми. Майже половині (49%) одержувачів "пакунку" вдалося заощадити на покупці товарів для немовляти на перших місяцях життя.

За два роки кількість предметів у пакунку зросла у 2,5 рази. Якщо у 2018 році тільки 35% батьків надавали перевагу пакунку грошовій виплаті, то тепер 8 з 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме в натуральному вигляді.

Важливо: тимчасово – з 1 жовтня по 31 грудня цього року — закупівля одноразової натуральної допомоги "пакет малюка" організовується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проєктів у рамках пілотного проєкту.

Після закупівлі "пакети" будуть доставляти в пологові будинки і відділи соціального забезпечення населення.

Пологові будуть забезпечені пакунками

Відповідно до закону, з 1 січня 2021 року забезпечення цієї одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі і транспортування до закладів охорони здоров'я здійснюється відповідно до закону "Про державні закупівлі ".