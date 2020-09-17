В Украине вернут "пакет малыша" семьям новорожденных
Верховная Рада проголосовала за возвращение семьям новорожденных одноразовой помощи "Пакет малыша" в первом чтении. Монетизацию пакетов таким образом, вероятно, отменят.
Соответствующий законопроект №3006а за основу поддержали 316 нардепов, пишет 24 канал.
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К слову, пакет малыша ввели еще в 2018 году, но недавно заменили денежными выплатами.
Аргументы авторов законопроекта
Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "пакета" удалось сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.
За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали вместо пакета денежную выплату, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.
После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.
Родильные будут обеспечены пакетами
Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура заказа, закупки и транспортировка в учреждения здравоохранения осуществляется в соответствии с законом "О государственных закупках ".