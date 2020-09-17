Верховная Рада проголосовала за возвращение семьям новорожденных одноразовой помощи "Пакет малыша" в первом чтении. Монетизацию пакетов таким образом, вероятно, отменят.

Соответствующий законопроект №3006а за основу поддержали 316 нардепов, пишет 24 канал.

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К слову, пакет малыша ввели еще в 2018 году, но недавно заменили денежными выплатами.

Аргументы авторов законопроекта

Согласно данным опроса ЮНИСЕФ, положительное влияние программы на семейный бюджет ощутили 79% семей с детьми. Почти половине (49%) получателей "пакета" удалось сэкономить на покупке товаров для младенца на первых месяцах жизни.

За два года количество предметов в пакете выросло в 2,5 раза. Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали вместо пакета денежную выплату, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

Важно: временно – с 1 октября по 31 декабря этого года — закупка единовременной натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Родильные будут обеспечены пакетами

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура заказа, закупки и транспортировка в учреждения здравоохранения осуществляется в соответствии с законом "О государственных закупках ".