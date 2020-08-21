З квітня 2020 року в рамках програми медичних гарантій пологи оплачує Національна служба здоров'я України. З цього часу НСЗУ оплатила вже 61 тисячу пологів.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Для майбутніх матерів це означає, що вони можуть народжувати у медзакладі, який оберуть самі, не купуватимуть медикаменти, не платитимуть за прийом пологів чи кесарів розтин, не купуватимуть речі, які знадобляться для догляду за здоров’ям мами або малюка, не платитимуть окремо лікарям чи медсестрам.

Вся необхідна медична допомога, лікарські засоби та вакцини для матусь і їхніх малюків безоплатні, бо за це платить НСЗУ,

– заявила Супрун.

Що входить до пакета безоплатних послуг при пологах

Моніторинг стану до та після народження мами і немовля

Лабораторно-інструментальні обстеження, консультації лікарів інших спеціальностей у разі потреби

Меддопомога при фізіологічних пологах, що надається черговою акушерською бригадою

Меддопомога при ускладнених пологах та кесаревому розтині

Застосування епідуральної анестезії для мам

Стабілізація стану дитини після народження

Вакцинація немовля згідно з календарем профілактичних щеплень

Харчування під час перебування у стаціонарі

Ліки та витратні матеріали з Нацпереліку, а також лікарські засоби, що закуповуються МОЗ України в централізовано за кошти платників податків

"Наприклад, це кровоспинний препарат, що є дуже важливим, адже саме кровотечі є головною причиною смертності породіль, препарат для лікування дихальних розладів чи антирезусний імуноглобулін для новонароджених", – пояснила ексміністерка.

Наразі тариф за пологи складає 8 тисяч гривень. За словами Супрун, цього достатньо!

Тариф на пологи передбачає оплату за будь-який випадок пологів: фізіологічні, ускладнені, включно з передчасними пологами та кесаревим розтином. Якщо новонародженій дитині потрібна допомога у вигляді первинної реанімації, вона також має бути надана безкоштовно,

– зазначила вона.