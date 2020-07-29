Усі медичні заклади, які підписали договори з НСЗУ на надання конкретних гарантованих медичних послуг, зобов'язались надавати їх громадянам безоплатно. Однак досі трапляються ситуації, коли медзаклад все одно вимагає у пацієнтів гроші за те, що вже оплачується державою з коштів платників податків, або ж просто відмовляється надавати послугу.

Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Пацієнту не можуть відмовляти у наданні медичної послуги в межах пакету медичних гарантій, вимагати гроші додатково за послугу, яка має надаватися безоплатно, а також вимагати придбати ліки, які зобов’язана закуповувати лікарня і публікувати їхні залишки у відкритих джерелах.

Що робити, якщо відмовили у наданні медпослуги

Електронна скарга

На сайті НСЗУ можна оформити електронну скаргу, якщо вам відмовили у наданні медичної допомоги чи вимагали гроші за послуги, які є гарантовано безоплатними.

Інструкцію, як оформити скаргу, можна переглянути за цим посиланням.

Дзвінок

Крім того, можна зателефонувати в контактний центр Національної служби здоров’я за номером 16-77. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні.

Однак оператор контакт-центру НСЗУ не подає офіційне звернення замість пацієнта, а лише зафіксує факт порушення закладом умов договору з НСЗУ та допоможе правильно подати офіційне звернення.

Головний лікар медзакладу

Якщо пацієнту відмовили у безоплатній консультації за електронним направленням, спочатку варто звернутися до головного лікаря медзакладу.

Якщо проблема не вирішиться, слід залишити скаргу в НСЗУ чи зателефонувати в контакт-центр, рекомендує Супрун. Більше деталей за посиланням.

Телефонуйте на гарячі лінії ваших міських держадміністрацій і залишайте скарги, вказуючи ПІБ і посаду співробітників закладів, які відмовляють у гарантованих медичних послугах, а також ПІБ головного лікаря,

– наголосила ексміністерка.

Які медичні послуги покриває програма медичних гарантій і вони надаються безкоштовно

Первинна медична допомога

Консультації з лікарем, з яким пацієнт уклав декларацію, скерування лікарем до вузькопрофільних фахівців, вакцинація за календарем щеплень, супровід пацієнтів із хронічними хворобами.

Також у цей пакет входять такі діагностичні процедури та аналізи:

Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою,

загальний аналіз сечі,

глюкоза крові,

загальний холестерин,

вимірювання артеріального тиску,

електрокардіограма,

вимірювання ваги, зросту, окружності талії,

швидкий тест на вагітність,

швидкий тест на тропонін,

швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.

Екстрена медична допомога

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) меддопомога дорослим і дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.

Мамографія грудних залоз.

Гістероскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).

Езофагогастродуоденоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).

Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).

Цистоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).

Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).

Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

Медична допомога при гострому мозковому інсульті.

Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.

Медична допомога при пологах.

Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.

Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей.

Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей.

Психіатрична допомога дорослим та дітям.

Діагностика та лікування дорослих та дітей із туберкульозом

Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини.

Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.

Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.

Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя.

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.

Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.

Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Деталізацію по кожному пакету можна переглянути тут.



Список всіх медзакладівв Україні, які уклали договори з НСЗУ.

Медзаклади мають право надавати платні медичні послуги, які не входять до програми медичних гарантій. Оплата має здійснюватися у вигляді офіційних платежів за надання платних послуг. Тобто це має бути офіційна проплата з чеком, на якому вказано за що ви платите і кому,

– додала Супрун.