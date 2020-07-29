Медична реформа: що робити, якщо вам відмовили у гарантованих медпослугах
Усі медичні заклади, які підписали договори з НСЗУ на надання конкретних гарантованих медичних послуг, зобов'язались надавати їх громадянам безоплатно. Однак досі трапляються ситуації, коли медзаклад все одно вимагає у пацієнтів гроші за те, що вже оплачується державою з коштів платників податків, або ж просто відмовляється надавати послугу.
Про це написала ексміністерка охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.
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Пацієнту не можуть відмовляти у наданні медичної послуги в межах пакету медичних гарантій, вимагати гроші додатково за послугу, яка має надаватися безоплатно, а також вимагати придбати ліки, які зобов’язана закуповувати лікарня і публікувати їхні залишки у відкритих джерелах.
Що робити, якщо відмовили у наданні медпослуги
Електронна скарга
На сайті НСЗУ можна оформити електронну скаргу, якщо вам відмовили у наданні медичної допомоги чи вимагали гроші за послуги, які є гарантовано безоплатними.
Дзвінок
Крім того, можна зателефонувати в контактний центр Національної служби здоров’я за номером 16-77. Всі дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів безоплатні.
Однак оператор контакт-центру НСЗУ не подає офіційне звернення замість пацієнта, а лише зафіксує факт порушення закладом умов договору з НСЗУ та допоможе правильно подати офіційне звернення.
Головний лікар медзакладу
Якщо пацієнту відмовили у безоплатній консультації за електронним направленням, спочатку варто звернутися до головного лікаря медзакладу.
Якщо проблема не вирішиться, слід залишити скаргу в НСЗУ чи зателефонувати в контакт-центр, рекомендує Супрун. Більше деталей за посиланням.
Телефонуйте на гарячі лінії ваших міських держадміністрацій і залишайте скарги, вказуючи ПІБ і посаду співробітників закладів, які відмовляють у гарантованих медичних послугах, а також ПІБ головного лікаря,
– наголосила ексміністерка.
Які медичні послуги покриває програма медичних гарантій і вони надаються безкоштовно
Первинна медична допомога
Консультації з лікарем, з яким пацієнт уклав декларацію, скерування лікарем до вузькопрофільних фахівців, вакцинація за календарем щеплень, супровід пацієнтів із хронічними хворобами.
Також у цей пакет входять такі діагностичні процедури та аналізи:
- Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою,
- загальний аналіз сечі,
- глюкоза крові,
- загальний холестерин,
- вимірювання артеріального тиску,
- електрокардіограма,
- вимірювання ваги, зросту, окружності талії,
- швидкий тест на вагітність,
- швидкий тест на тропонін,
- швидкі тести на ВІЛ, вірусні гепатити.
Екстрена медична допомога
Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) меддопомога дорослим і дітям, включаючи медичну реабілітацію та стоматологічну допомогу.
- Мамографія грудних залоз.
- Гістероскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).
- Езофагогастродуоденоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).
- Колоноскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).
- Цистоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).
- Бронхоскопія (діагностична / з ендоскопічною маніпуляцією).
- Лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
- Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах.
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
- Медична допомога при гострому мозковому інсульті.
- Медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
- Медична допомога при пологах.
- Медична допомога новонародженим у складних неонатальних випадках.
- Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей.
- Діагностика та радіологічне лікування онкологічних захворювань у дорослих та дітей.
- Психіатрична допомога дорослим та дітям.
- Діагностика та лікування дорослих та дітей із туберкульозом
- Діагностика, лікування та супровід осіб із вірусом імунодефіциту людини.
- Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної підтримувальної терапії.
- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
- Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям.
- Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, упродовж перших трьох років життя.
- Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням опорно-рухового апарату.
- Медична реабілітація дорослих та дітей від трьох років з ураженням нервової системи.
- Екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою або встановленим захворюванням на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.
Медзаклади мають право надавати платні медичні послуги, які не входять до програми медичних гарантій. Оплата має здійснюватися у вигляді офіційних платежів за надання платних послуг. Тобто це має бути офіційна проплата з чеком, на якому вказано за що ви платите і кому,
– додала Супрун.