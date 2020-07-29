Все медицинские учреждения, подписали договора с НСЗУ о предоставлении конкретных гарантированных медицинских услуг, обязались предоставлять их гражданам бесплатно. Однако до сих пор случаются ситуации, когда медучреждение все равно требует у пациентов деньги за то, что уже оплачивается государством из средств налогоплательщиков, или же просто отказывается предоставлять услугу.

Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.

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Пациенту не могут отказывать в предоставлении медицинской услуги в рамках пакета медицинских гарантий, требовать деньги дополнительно за услугу, которая должна предоставляться бесплатно, а также требовать приобрести лекарства, которые обязана закупать больница и публиковать их остатки в открытых источниках.

Что делать, если отказали в предоставлении медуслуги

Электронная жалоба

На сайте НСЗУ можно оформить электронную жалобу, если вам отказали в предоставлении медицинской помощи или требовали деньги за услуги, которые гарантированно бесплатными.

Инструкцию, как оформить жалобу, можно посмотреть по этой ссылке.

Звонок

Кроме того, можно позвонить в контактный центр Национальной службы здоровья по телефону 16-77. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные.

Однако оператор контакт-центра НСЗУ не подает официальное обращение вместо пациента, а лишь зафиксирует факт нарушения учреждением условий договора с НСЗУ и поможет правильно подать официальное обращение.

Главный врач медучреждения

Если пациенту отказали в бесплатной консультации по электронному направлению, сначала следует обратиться к главному врачу медучреждения.

Если проблема не решится, следует оставить жалобу в НСЗУ или позвонить в контакт-центр, рекомендует Супрун. Больше деталей по ссылке.

Звоните на горячие линии ваших городских госадминистраций и оставляйте жалобы, указывая ФИО и должность сотрудников учреждений, отказывают в гарантированных медицинских услугах, а также ФИО главного врача,

– отметила экс-министр.

Медицинские услуги покрывает программа медицинских гарантий и они предоставляются бесплатно

Первичная медицинская помощь

Консультации с врачом, с которым пациент заключил декларацию, направление врачом в узкопрофильных специалистов, вакцинация по календарю прививок, сопровождение пациентов с хроническими болезнями.

Также в этот пакет входят такие диагностические процедуры и анализы:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой,

общий анализ мочи,

глюкоза крови,

общий холестерин,

измерения артериального давления,

электрокардиограмма,

измерения веса, роста, окружности талии,

быстрый тест на беременность,

быстрый тест на тропонин,

быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.

Экстренная медицинская помощь

Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.

Маммография молочных желез.

Гистероскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).

Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).

Колоноскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).

Цистоскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).

Бронхоскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).

Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.

Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.

Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.

Медицинская помощь при остром мозговом инсульте.

Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда.

Медицинская помощь при родах.

Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.

Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей.

Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей.

Психиатрическая помощь взрослым и детям.

Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом

Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека.

Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии.

Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям.

Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям.

Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и / или больными, в течение первых трех лет жизни.

Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата.

Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.

Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2.

Детализацию по каждому пакету можно посмотреть здесь.



Список всех медзаведений Украины, которые заключили договоры с НСЗУ.

Медучреждения имеют право предоставлять платные медицинские услуги, которые не входят в программу медицинских гарантий. Оплата должна осуществляться в виде официальных платежей за предоставление платных услуг. То есть это должно быть официальная оплата с чеком, на котором указано за что вы платите и всем

– добавила Супрун.