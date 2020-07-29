Медицинская реформа: что делать, если вам отказали в гарантированных медуслугах
Все медицинские учреждения, подписали договора с НСЗУ о предоставлении конкретных гарантированных медицинских услуг, обязались предоставлять их гражданам бесплатно. Однако до сих пор случаются ситуации, когда медучреждение все равно требует у пациентов деньги за то, что уже оплачивается государством из средств налогоплательщиков, или же просто отказывается предоставлять услугу.
Об этом написала экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Фейсбуке.
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Пациенту не могут отказывать в предоставлении медицинской услуги в рамках пакета медицинских гарантий, требовать деньги дополнительно за услугу, которая должна предоставляться бесплатно, а также требовать приобрести лекарства, которые обязана закупать больница и публиковать их остатки в открытых источниках.
Что делать, если отказали в предоставлении медуслуги
Электронная жалоба
На сайте НСЗУ можно оформить электронную жалобу, если вам отказали в предоставлении медицинской помощи или требовали деньги за услуги, которые гарантированно бесплатными.
Звонок
Кроме того, можно позвонить в контактный центр Национальной службы здоровья по телефону 16-77. Все звонки со стационарных и мобильных телефонов бесплатные.
Однако оператор контакт-центра НСЗУ не подает официальное обращение вместо пациента, а лишь зафиксирует факт нарушения учреждением условий договора с НСЗУ и поможет правильно подать официальное обращение.
Главный врач медучреждения
Если пациенту отказали в бесплатной консультации по электронному направлению, сначала следует обратиться к главному врачу медучреждения.
Если проблема не решится, следует оставить жалобу в НСЗУ или позвонить в контакт-центр, рекомендует Супрун. Больше деталей по ссылке.
Звоните на горячие линии ваших городских госадминистраций и оставляйте жалобы, указывая ФИО и должность сотрудников учреждений, отказывают в гарантированных медицинских услугах, а также ФИО главного врача,
– отметила экс-министр.
Медицинские услуги покрывает программа медицинских гарантий и они предоставляются бесплатно
Первичная медицинская помощь
Консультации с врачом, с которым пациент заключил декларацию, направление врачом в узкопрофильных специалистов, вакцинация по календарю прививок, сопровождение пациентов с хроническими болезнями.
Также в этот пакет входят такие диагностические процедуры и анализы:
- Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой,
- общий анализ мочи,
- глюкоза крови,
- общий холестерин,
- измерения артериального давления,
- электрокардиограмма,
- измерения веса, роста, окружности талии,
- быстрый тест на беременность,
- быстрый тест на тропонин,
- быстрые тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты.
Экстренная медицинская помощь
Амбулаторная вторичная (специализированная) и третичная (высокоспециализированная) медпомощь взрослым и детям, включая медицинскую реабилитацию и стоматологическую помощь.
- Маммография молочных желез.
- Гистероскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).
- Эзофагогастродуоденоскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).
- Колоноскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).
- Цистоскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).
- Бронхоскопия (диагностическая / с эндоскопической манипуляцией).
- Лечение пациентов методом экстракорпорального гемодиализа в амбулаторных условиях.
- Хирургические операции взрослым и детям в стационарных условиях.
- Стационарная помощь взрослым и детям без проведения хирургических операций.
- Медицинская помощь при остром мозговом инсульте.
- Медицинская помощь при остром инфаркте миокарда.
- Медицинская помощь при родах.
- Медицинская помощь новорожденным в сложных неонатальных случаях.
- Диагностика и химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей.
- Диагностика и радиологическое лечение онкологических заболеваний у взрослых и детей.
- Психиатрическая помощь взрослым и детям.
- Диагностика и лечение взрослых и детей с туберкулезом
- Диагностика, лечение и сопровождение лиц с вирусом иммунодефицита человека.
- Лечение лиц с психическими и поведенческими расстройствами вследствие употребления опиоидов с использованием препаратов заместительной поддерживающей терапии.
- Стационарная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям.
- Мобильная паллиативная медицинская помощь взрослым и детям.
- Медицинская реабилитация младенцев, родившихся преждевременно и / или больными, в течение первых трех лет жизни.
- Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением опорно-двигательного аппарата.
- Медицинская реабилитация взрослых и детей от трех лет с поражением нервной системы.
- Экстренная медицинская помощь пациентам с подозрением или установленным заболеванием острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2.
Медучреждения имеют право предоставлять платные медицинские услуги, которые не входят в программу медицинских гарантий. Оплата должна осуществляться в виде официальных платежей за предоставление платных услуг. То есть это должно быть официальная оплата с чеком, на котором указано за что вы платите и всем
– добавила Супрун.