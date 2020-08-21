С апреля 2020 года в рамках программы медицинских гарантий роды оплачивает Национальная служба здоровья Украины. С этого времени НСЗУ оплатила уже 61 тысячу родов.

Об этом написала экс-министер здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в фейсбуке.

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Для будущих матерей это означает, что они могут рожать в медучреждении, которое выберут сами, не будут покупать медикаменты, не будут платить за прием родов или кесарево сечение, не будут покупать вещи, которые понадобятся для ухода за здоровьем мамы или малыша, не будут платить отдельно врачам или медсестрам.

Вся необходимая медицинская помощь, лекарственные средства и вакцины для мамочек и их малышей бесплатные, потому что за это платит НСЗУ,

– заявила Супрун.

Что входит в пакет бесплатных услуг при родах

Мониторинг состояния до и после рождения мамы и младенца

Лабораторно-инструментальные обследования, консультации врачей других специальностей в случае необходимости

Медпомощь при физиологических родах, предоставляемая дежурной акушерской бригадой

Медпомощь при осложненных родах и кесаревом сечении

Применение эпидуральной анестезии для мам

Стабилизация состояния ребенка после рождения

Вакцинация младенца согласно календарю профилактических прививок

Питание во время пребывания в стационаре

Лекарства и расходные материалы из Нацперечня, а также лекарственные средства, закупаемые МОЗ Украины централизованно за средства налогоплательщиков

"Например, это кровоостанавливающий препарат, который является очень важным, ведь именно кровотечения являются главной причиной смертности рожениц, препарат для лечения дыхательных расстройств или антирезусный иммуноглобулин для новорожденных", – пояснила экс-министер.

Сейчас тариф за роды составляет 8 тысяч гривен. По словам Супрун, этого достаточно!

Тариф на роды предусматривает оплату за любой случай родов: физиологические, осложненные, включительно с преждевременными родами и кесаревым сечением. Если новорожденному ребенку нужна помощь в виде первичной реанимации, она также должна быть предоставлена бесплатно,

– отметила она.