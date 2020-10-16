Американське Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило використання препарату Inmazeb для лікування лихоманки Ебола.

Про затвердження лікарського препарату повідомляють на офіційному сайті FDA.

До теми В Африці зафіксували новий масовий спалах Еболи: що відомо

Спалахи лихоманки Ебола тривають і досі, найчастіше на заході Африки. Першого липня в Конго зареєстрували новий спалах інфекції. Згідно з даними ВООЗ, станом на початок вересня там інфікувалися 118 людей, 48 з яких померли.

Через відсутність лікування в середньому смертність від Еболи становить близько 51%, хоч варто зауважити, що цей показник може сильно варіювати. За даними ВООЗ, від 25% до 90%. До прикладу, під час попереднього спалаху 2018-2020 років померли близько 2300 інфікованих. Смертність тоді становила 65%.

Вперше Еболу описали ще у 1976 році й хвороба досі відноситься до особливо небезпечних інфекцій.

Що відомо про перший препарат для лікування Еболи

Препарат Inmazeb від компанії Regeneron Pharmaceuticals став першим, який схвалили для лікування лихоманки Ебола.

Inmazeb являє собою коктейль з трьох моноклональних антитіл, який зв'язує молекули глікопротеїну на поверхні вірусних часток і перешкоджає їх проникненню в клітини господаря. Ще під час випробувань у 2018-2019 років препарат показав непогану ефективність, знизивши смертність від хвороби з 51% до 34%.

Нагадаємо, що приблизно рік тому Єврокомісія схвалила вакцину Ervebo, яка досі проходить випробування. Окрім цього, зараз розробляють та тестують й інші вакцини проти цієї інфекції.