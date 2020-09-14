В Африці зафіксували новий масовий спалах Еболи: що відомо
У Демократичній Республіці Конго повідомляють про новий масовий спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола. Загальна кількість нових хворих вже перевищила сотню осіб.
Що відомо про новий спалах Еболи в Африці
Інформацію про нових спалах небезпечної лихоманки підтвердили в пресцентрі ВООЗ Африки.
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За даними звіту ВООЗ, в Конго вже зафіксували 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результатів тестів.
Крім цього, відомо про 48 загиблих, ще 52 хворих вилікувалися.
У 2014 – 2016 роках Західну Африку вразила найтяжча епідемія Еболи. Після того, як епідемію ліквідували в переважній частині Африки, вона продовжує час від часу вражати Демократичну республіку Конго.
Що відомо про вірус Ебола?Це вірусна інфекція, яка може вражати як і людей, так і деякі види тварин. Вперше була зареєстрована ще у 1976 році та відноситься до особливо небезпечних інфекцій.
Вважається, що вірус Еболи потрапляє в людину при контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями інфікованими шимпанзе, горил, антилоп, дикобразів і кажанів. Від людини до людини хвороба передається контактним шляхом.
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