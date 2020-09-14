У Демократичній Республіці Конго повідомляють про новий масовий спалах хвороби, викликаної вірусом Ебола. Загальна кількість нових хворих вже перевищила сотню осіб.

Що відомо про новий спалах Еболи в Африці

Інформацію про нових спалах небезпечної лихоманки підтвердили в пресцентрі ВООЗ Африки.

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За даними звіту ВООЗ, в Конго вже зафіксували 118 випадків захворювання, серед них 112 підтверджених діагнозів, а ще 6 очікують результатів тестів.

Крім цього, відомо про 48 загиблих, ще 52 хворих вилікувалися.

У 2014 – 2016 роках Західну Африку вразила найтяжча епідемія Еболи. Після того, як епідемію ліквідували в переважній частині Африки, вона продовжує час від часу вражати Демократичну республіку Конго.

Зверніть увагу! Лихоманка Ебола входить до переліку хвороб, які здатні серйозно впливати на здоров'я населення і можуть дуже швидко поширюватися в міжнародних масштабах.