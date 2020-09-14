В Африке зафиксировали новую массовую вспышку Эболы: что известно
В Демократической Республике Конго сообщают о новой массовой вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола. Общее количество новых заболевших уже превысило сотню человек.
Что известно о новой вспышке Эболы в Африке
Информацию о новой вспышке опасной лихорадки подтвердили в пресс-центре ВОЗ Африки.
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По данным отчета ВОЗ, в Конго уже зафиксировали 118 случаев заболевания, в том числе 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результатов тестов.
Кроме этого, известно о 48 погибших, еще 52 больных вылечились.
В 2014 – 2016 годах Западную Африку поразила тяжелая эпидемия Эбола. После того, как эпидемию ликвидировали в большей части Африки, она продолжает время от времени поражать Демократическую республику Конго.
Что известно о вирусе Эбола?Это вирусная инфекция, которая может поражать как и людей, так и некоторые виды животных. Впервые была зарегистрирована еще в 1976 году и относится к особо опасным инфекциям.
Считается, что вирус Эболы попадает в человека при контакте с кровью, биологическими жидкостями, выделениями инфицированных шимпанзе, горилл, антилоп, дикобразов и летучих мышей. От человека к человеку болезнь передается контактным путем.
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