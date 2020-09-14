В Демократической Республике Конго сообщают о новой массовой вспышке болезни, вызванной вирусом Эбола. Общее количество новых заболевших уже превысило сотню человек.

Что известно о новой вспышке Эболы в Африке

Информацию о новой вспышке опасной лихорадки подтвердили в пресс-центре ВОЗ Африки.

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По данным отчета ВОЗ, в Конго уже зафиксировали 118 случаев заболевания, в том числе 112 подтвержденных диагнозов, а еще 6 ожидают результатов тестов.

Кроме этого, известно о 48 погибших, еще 52 больных вылечились.

В 2014 – 2016 годах Западную Африку поразила тяжелая эпидемия Эбола. После того, как эпидемию ликвидировали в большей части Африки, она продолжает время от времени поражать Демократическую республику Конго.

Обратите внимание! Лихорадка Эбола входит в перечень болезней, которые способны серьезно влиять на здоровье населения и могут очень быстро распространяться в международных масштабах.