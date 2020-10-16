Американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило использование препарата Inmazeb для лечения лихорадки Эбола.

Об утверждении лекарственного препарата сообщают на официальном сайте FDA.

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Вспышки лихорадки Эбола продолжаются до сих пор, чаще всего на западе Африки. Первого июля в Конго зарегистрировали новую вспышку инфекции. Согласно данным ВОЗ, по состоянию на начало сентября там инфицировались 118 человек, 48 из которых умерли.

Из-за отсутствия лечения в среднем смертность от Эболы составляет около 51%, хоть стоит заметить, что этот показатель может сильно варьировать. По данным ВОЗ, от 25% до 90%. К примеру, во время предыдущей вспышки 2018-2020 годов умерли около 2300 инфицированных. Смертность тогда составляла 65%.

Впервые Эболу описали еще в 1976 году, и болезнь до сих пор относится к особо опасным инфекциям.

Что известно о первом препарате для лечения Эболы

Препарат Inmazeb от компании Regeneron Pharmaceuticals стал первым, который одобрили для лечения лихорадки Эбола.

Inmazeb представляет собой коктейль из трех моноклональных антител, который связывает молекулы гликопротеина на поверхности вирусных частиц и препятствует их проникновению в клетки хозяина. Еще во время испытаний в 2018-2019 годов препарат показал неплохую эффективность, снизив смертность от болезни с 51% до 34%.

Напомним, что примерно год назад Еврокомиссия одобрила вакцину Ervebo, которая до сих пор проходит испытания. Кроме этого, сейчас разрабатывают и тестируют и другие вакцины против данной инфекции.