Апетит під час хвороби

Бажання людини з'їсти якусь конкретну їжу називають апетитом. На відміну від голоду, який виникає як реакція організму на нестачу поживних речовин, апетит може з'являтися навіть у порівняно ситому стані і вважається швидше за психоемоційним відчуттям, ніж фізичним.

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Апетит може змінюватися в залежності від ментального стану, наявності продуктів-тригерів, захворювань та прийому ліків. Так, багато людей під час хвороби взагалі не хочуть їсти: багато в чому тому, що організм не має енергії перетравлювати їжу, тому що всі сили йдуть на боротьбу з патогенами.

Але є й зворотна ситуація, коли апетит зберігається або повертається, причому нерідко хочеться не легкозасвоюваних продуктів і страв, а чогось відверто шкідливого або хоча б сильно переробленого.

Смакові якості фастфуду

Шкідлива їжа здається неймовірно привабливою через яскравий смак, сильний аромат і відчуття в роті – хрускіт картоплі фрі, шкварчання котлет, шипіння содової і так далі. А також через контраст у фактурі: той же гамбургер має хрумку оболонку, в якій заховані соковите м'ясо, хрусткі огірки та в'язкі соуси.

До речі, спеції, соуси та добавки в фастфуд кладуть невипадково: вони викликають підвищене слиновиділення, через яке їжа дещо довше перебуває у роті та збуджує смакові рецептори, через що здається смачнішою.

Продукти з яскравим смаком, особливо з категорії фастфуду, мають особливість: вони створюють ілюзію поживності. Здається, що така їжа настільки смачна саме тому, що містить усі необхідні вітаміни та мікроелементи. Проте фастфуд настільки швидко "тане", що його вічно бракує і доводиться їсти ще. Нічого дивного: це спосіб стимулювання попиту, над яким десятиліттями працювали величезні команди людей.

Фізіологічні причини

Причина може бути і фізіологічною: коли організм іде на поправку, йому необхідна енергія та поживні речовини, яких йому бракувало під час боротьби з хворобою. І оскільки шкідлива їжа завжди містить цукор, тіло одержує енергію. Однак краще обмежитися солодким чаєм, медом чи переробленими фруктами. Надмірно солодкі продукти, а також соління, гострі та кислі продукти подразнюють горло та посилюють кашель.

Крім того, при лихоманці, блювоті та діареї тіло у великих кількостях втрачає рідину, солі та електроліти, які при одужанні хочеться швидко заповнити – у цьому допомагають солені продукти, також з цієї причини може тягнути на фастфуд, у якому солі дуже багато.