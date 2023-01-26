Аппетит во время болезни

Желание человека съесть какую-нибудь конкретную пищу называют аппетитом. В отличие от голода, возникающего как реакция организма на недостаток питательных веществ, аппетит может появляться даже в сравнительно сытом состоянии и считается скорее психоэмоциональным ощущением, чем физическим.

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Аппетит может изменяться в зависимости от ментального состояния, наличия продуктов-триггеров, заболеваний и приема лекарства. Да, многие люди во время болезни вообще не хотят есть: во многом потому, что организм не имеет энергии переваривать пищу, потому что все силы уходят на борьбу с патогенами.

Но есть и обратная ситуация, когда аппетит сохраняется или возвращается, причем нередко хочется не легкоусвояемых продуктов и блюд, а откровенно вредного или хотя бы сильно переработанного.

Вкусовые качества фастфуда

Вредная пища кажется невероятно привлекательной из-за яркого вкуса, сильного аромата и ощущения во рту – хруст картофеля фри, шкварка котлет, шипение содовой и так далее. А также из-за контраста в фактуре: тот же гамбургер имеет хрустящую оболочку, в которой спрятаны сочное мясо, хрустящие огурцы и вязкие соусы.

Кстати, специи, соусы и добавки в фастфуд кладут неслучайно: они вызывают повышенное слюноотделение, из-за которого еда несколько дольше находится во рту и возбуждает вкусовые рецепторы, что кажется вкуснее.

Продукты с ярким вкусом, особенно из категории фастфуда, обладают особенностью: они создают иллюзию питательности. Кажется, что такая еда так вкусна именно потому, что содержит все необходимые витамины и микроэлементы. Однако фастфуд настолько быстро "тает", что его вечно не хватает и приходится есть еще. Ничего удивительного: это способ стимулирования спроса, над которым десятилетиями работали огромные команды людей.

Физиологические причины

Причина может быть и физиологической: когда организм идет на поправку, ему необходима энергия и питательные вещества, которых ему не хватало во время борьбы с болезнью. И поскольку вредная еда всегда содержит сахар, тело получает энергию. Однако лучше ограничиться сладким чаем, медом или переработанными фруктами. Чрезмерно сладкие продукты, а также соление, острые и кислые продукты раздражают горло и усиливают кашель.

Кроме того, при лихорадке, рвоте и диарее тело в больших количествах теряет жидкость, соли и электролиты, которые при выздоровлении хочется быстро заполнить – в этом помогают соленые продукты, также по этой причине может тянуть фастфуд, в котором соли очень много.