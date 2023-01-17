Чому зникає апетит під час хвороби

Втрата апетиту – найчастіший симптом інфекційних захворювань. Перетравлення їжі потребує енергії, яка також потрібна для того, щоб боротися із хворобою. Тому під час застуди чи грипу в організмі утворюються цитокіни – білки, які беруть участь у імунних реакціях, у тому числі знижують апетит. Так організм не витрачає енергію на перетравлення їжі.

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При деяких захворюваннях, таких як діабет та гіпотиреоз, крім цитокінів, на зниження апетиту можуть впливати гормональні зміни в організмі.

Під час застудних захворювань можуть бути порушення нюху та смаку. Їжа не пахне, як раніше, через що їсти хочеться менше.

Не змушуйте себе

Втрата апетиту під час ГРВІ або грипу не триває довго і зазвичай минає, коли людині стає краще. Якщо апетит повернувся, варто поїсти.

Організму потрібні калорії, щоби відновитися. При цьому краще надавати перевагу продуктам, які легко перетравлюються, наприклад, супам.

Якщо під час хвороби не хочеться їсти, не варто примушувати себе. Відпочивайте та пийте багато рідини: цього буде достатньо.

Якщо після одужання втрата апетиту зберігається, потрібно звернутися до лікаря.