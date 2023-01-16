Винагорода за вакцинацію

Ще на початку епідемії коронавірусу низка дослідників зазначала, що небажання людей вакцинуватися – головний фактор ризику в епідемії. Але плани масово сплачувати винагороду громадянам за участь у вакцинації традиційно викликають заперечення.

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Противники кажуть, що така практика змусить людей, які отримали гроші, поводитися менш здорово. Наприклад, відмовлятися від наступних вакцинацій, якщо за них не буде нової винагороди. Оскільки після кількох місяців захист вакцини від коронавірусу падає майже до нуля і потрібна ревакцинація, це може бути важливим моментом.

Інші противники політики "підкупу населення" зазначають, що вона може дати різні небажані наслідки. Як, наприклад, при масовому субсидуванні населення у Стародавньому Римі, коли роздачі хліба та видовищ привели до деградації міського населення з його фактичним випаданням з державної та військової служби, за чим послідувала і деградація громадських інститутів.

Нове дослідження "підкупу громадян"

Нова робота спробувала відповісти на частину цих питань. Для цього дослідники простежили за поведінкою понад п'яти тисяч людей зі Швеції. В рамках експерименту приблизно третина учасників платили за перший укол препарату для профілактики коронавірусу, але не за наступні. Інші учасники стали контрольною групою: їм нічого не платили, але заміряли параметри поведінки.

Потім автори фіксували, з якою частотою та періодичністю ті ж люди приходили за другим уколом (кінець першого циклу імунізації) та третім (ревакцинація). Після чого їх опитували, наскільки вони довіряють виробникам вакцини, чи вважають її безпечною та ефективною, чи змінилося їхнє ставлення до питань суспільного життя.

Аналогічне з дизайну дослідження провели для групи трьох тисяч американських громадян.

Грошова винагорода не має негативної дії

З'ясувалося, що ні в Швеції, ні в США немає жодної помітної статистичної різниці між поведінкою людей, які отримали винагороду, і тими, хто її не отримав. Обидві групи в ті самі терміни приходили за другим щепленням. Їхня довіра до вакцини та її виробників не впала. Ті учасники контрольних груп, яким говорили, що така програма стимулювання існує, але не пропонували участь у ній, також не показали жодних негативних змін у поведінці.