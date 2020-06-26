В ООН повідомили, що кількість тих людей, що вживають наркотики, щорічно зростає. Нині наркотичні речовини приймають майже 300 мільйонів людей по всьому світу.

В Управлінні ООН з наркотиків і злочинності проаналізували вплив пандемії коронавірусу на зростання вживання та обігу наркотиків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Згідно з їхніми оцінками, через зростання рівня безробіття та інших факторів найбідніші верстви населення виявляться ще більш уразливими до вживання та виробництва наркотичних речовин, а також до наркоторгівлі.

В ООН наголосили, що поки наслідки пандемії на ситуацію з наркотиками складно оцінити. Втім, помітно, що вона вже призвела "до нестачі наркотиків на вулицях і викликала зростання цін на них і погіршення їх якості".

У заяві також зазначили, що кількість тих людей, що вживає наркотики, збільшується з кожним роком.

Близько 269 мільйонів осіб вживали наркотики у світі у 2018 році, що на 30% вище, ніж у 2009 році,

– йдеться в повідомленні.

Найнебезпечнішими наркотиками у світі залишаються опіоїди. Кількість смертей від розладів, пов'язаних з їх вживанням, зросла на 71%.