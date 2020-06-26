В ООН сообщили, что количество людей, употребляющих наркотики, ежегодно растет. Сейчас наркотические вещества принимают почти 300 миллионов людей по всему миру.

В Управлении ООН по наркотикам и преступности проанализировали влияние пандемии коронавируса на рост употребления и оборота наркотиков, сообщает Интерфакс-Украина.

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Согласно их оценкам, из-за роста уровня безработицы и других факторов беднейшие слои населения окажутся еще более уязвимыми к употреблению и производству наркотических веществ, а также к наркоторговле.

В ООН подчеркнули, что пока последствия пандемии для ситуации с наркотиками сложно оценить. Впрочем, заметно, что она уже привела "к нехватке наркотиков на улицах и вызвала рост цен на них и ухудшение их качества".

В заявлении также отметили, что количество употребляющих наркотики людей увеличивается с каждым годом.

Около 269 миллионов человек употребляли наркотики в мире в 2018 году, что на 30% выше, чем в 2009 году,

– говорится в сообщении.

Самыми опасными наркотиками в мире остаются опиоиды. Количество смертей от расстройств, связанных с их употреблением, возросло на 71%.