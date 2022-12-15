Почути такий діагноз – це все одно страшно. Проте важливо опанувати себе і дізнатися подальший план дій від лікаря.

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Що робити, якщо у вас виявили ВІЛ

Якщо потрібен час усвідомити новину, вийдіть на кілька хвилин з кабінету лікаря, прогуляйтеся на дворі та подихайте. Потім поверніться назад і поспілкуйтеся з лікарем, спитайте його про все, що вас цікавить. Пам’ятайте, що дурних питань не буває. Також отримати інформацію можна з офіційних джерел. Знання допоможуть зрозуміти, що з вами відбувається, як допомогти собі і заспокоює. Лікар розповість вам про те, яке лікування ВІЛ існує, як воно працює та як його отримати. Антиретровірусна терапія в Україні безкоштовна. І її можна отримати в СНІД-Центрі або на АРТ-сайті після консультації з лікарем. Лікар направить вас на додаткову діагностику. Вам необхідно буде пройти ПЛР-тест, щоб підтвердити наявність вірусу в крові. Лише за його результатами встановлюється діагноз. Не дочікуючись результатів ПЛР-тесту, лікар призначить вам лікування. Існують різні схеми прийому антиретровірусної терапії, які призначаються залежно від розвитку захворювання. Антиретровірусні ліки необхідно приймати щодня в один і той же час протягом усього життя. Це дозволить вам контролювати рівень вірусного навантаження в організмі і не давати вірусу поширюватися. Для тих, хто змінює або змінив місце проживання, Центр громадського здоров’я розробив платформу та чат-бот у Telegram. Ці ресурси допоможуть людям, які живуть з ВІЛ, знайти антиретровірусну терапію там, де вони зараз – в Україні або за кордоном. Лікар запропонує вам запросити вашого статевого партнера або партнерку пройти індексне тестування на ВІЛ. Оскільки у вас виявлено ВІЛ, існує ймовірність того, що ваш партнер також інфікований. Через кілька місяців регулярного прийому препаратів, ви досягнете невизначуваного рівня вірусного навантаження. Це означає, що вірусу в вашій крові настільки мало, що тест-система не може його визначити. Також це означає, що ви не можете передавати ВІЛ статевим шляхом.

Живіть життя, насолоджуйтеся кожним днем і не забувайте приймати антиретровірусну терапію! Все буде добре,

– наголосили в ЦГЗ.

Нагадаємо, влітку вчені оголосили, що четверту людину вилікували від ВІЛ після пересадки кісткового мозку для лікування раку. Але процедура лікування небезпечна та дорога, тому може бути недоступною для більшості людей.