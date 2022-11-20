Чи можна заразитися ВІЛ від комара

Теоретично, щоб передати ВІЛ, комар повинен вкусити людину з ВІЛ, а потім ввести заражену кров іншій людині. На практиці це неможливо, бо комарі перетравлюють вірус. Оскільки у комарів немає людських Т-клітин, яких потребує ВІЛ, вірус не може розмножуватися і проникнути в слинні залози комара, тому біологічна передача ВІЛ через комара неможлива.

Також на тему: Чоловік одночасно заразився мавпячою віспою, ВІЛ та COVID-19

ВІЛ прикріплюється до рецепторів на поверхні імунних клітин – так він розмножується та поширюється у людини. У комарів немає рецепторів, які потрібні ВІЛ, щоб розпізнавати імунні клітини, тому вірусу не вдається закріпитися в організмі комахи і перейти так до іншого носія.

Але навіть якщо відразу вбити на собі комара, механічна передача ВІЛ також неможлива, тому що комар переносить малу кількість вірусу, якого недостатньо, щоб спричинити хворобу. Щоб вірус передався до людини, його мають одночасно вкусити десять мільйонів комарів, які до цього пили кров ВІЛ-позитивного.

Як передається ВІЛ

ВІЛ може передаватися лише через обмін рідинами організму: через сперму, вагінальні чи передеякуляційні рідини, грудне молоко та кров. Передача можлива і під час орального сексу, коли є відкриті рани, у тому числі виразки або порізи в роті.

ВІЛ не передається через фізичний контакт, якщо немає відкритої рани, яка вступає в контакт із біологічними рідинами ВІЛ-інфікованої людини. Інші рідини організму – слина, піт та сльози – не можуть передавати ВІЛ. Крім того, він не передається через поцілунки та сидіння унітаза.