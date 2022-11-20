Можно ли заразиться ВИЧ от комара

Теоретически, чтобы передать ВИЧ, комар должен укусить человека с ВИЧ, а затем ввести зараженную кровь другому человеку. На практике это невозможно, потому что комары переваривают вирус. Поскольку у комаров нет человеческих Т-клеток, нуждающихся в ВИЧ, вирус не может размножаться и проникнуть в слюнные железы комара, поэтому биологическая передача ВИЧ через комара невозможна.

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ВИЧ прикрепляется к рецепторам на поверхности иммунных клеток – так он размножается и распространяется у человека. У комаров нет рецепторов, которые нужны ВИЧ, чтобы распознавать иммунные клетки, поэтому вирусу не удается закрепиться в организме насекомого и перейти к другому носителю.

Но даже если сразу убить на себе комара, механическая передача ВИЧ также невозможна, потому что комар переносит малое количество вируса, которого недостаточно, чтобы вызвать болезнь. Чтобы вирус передался человеку, его должны одновременно укусить десять миллионов комаров, которые до этого пили кровь ВИЧ-положительного.

Как передается ВИЧ

ВИЧ может передаваться только посредством обмена жидкостями организма: через сперму, вагинальные или передеякуляционные жидкости, грудное молоко и кровь. Передача возможна во время орального секса, когда есть открытые раны, в том числе язвы или порезы во рту.

ВИЧ не передается через физический контакт, если нет открытой раны, вступающей в контакт с биологическими жидкостями ВИЧ-инфицированного человека. Другие жидкости организма – слюна, пот и слезы – не могут передавать ВИЧ. Кроме того, он не передается из-за поцелуев и сидений унитаза.