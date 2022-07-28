Пацієнт Міста надії

66-річний чоловік, якого назвали "Містом надії" на честь каліфорнійського центру, де він проходив лікування, перейшов у стані ремісії напередодні Міжнародної конференції зі СНІДу, яка розпочинається в Монреалі.

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Він є другою людиною, яку було оголошено вилікуваною цього року, після того, як у лютому дослідники заявили, що американська жінка, яку назвали нью-йоркським пацієнтом, також перейшла в ремісію.

Пацієнт Міста надії, як і пацієнти Берліна та Лондона, досягнули тривалої ремісії від вірусу після пересадки кісткового мозку для лікування раку.

Жив 31 рік з ВІЛ

Коли мені поставили діагноз ВІЛ у 1988 році, як і багатьом іншим, я думав, що це смертний вирок. Я ніколи не думав, що доживу до того дня, коли в мене більше не буде ВІЛ. Я надзвичайно вдячний,

– сказав пацієнт Міста надії.

Він жив з ВІЛ-інфекцією протягом 31 року, довше, ніж будь-який попередній пацієнт, у якого була ремісія. Після діагностики лейкемії у 2019 році йому пересадили кістковий мозок зі стовбуровими клітинами від неспорідненого донора з рідкісною мутацією, у якій відсутня частина гена CCR5, що робить людей стійкими до ВІЛ.

Він дочекався щеплення від COVID-19 у березні 2021 року, щоб припинити прийом антиретровірусних препаратів, і з того часу перебуває в стадії ремісії як ВІЛ, так і раку.

Небезпека пересадки кісткового мозку

Хімієтерапія зниженої інтенсивності спрацювала на пацієнта, потенційно дозволяючи літнім пацієнтам з ВІЛ і раком отримати лікування. Але це складна процедура з серйозними побічними ефектами і не підходить для більшості людей з ВІЛ. Перше, що роблять під час трансплантації кісткового мозку, це тимчасове руйнування імунної системи пацієнтів.