Услышать такой диагноз – все равно страшно. Однако важно овладеть собой и узнать дальнейший план действий от врача.

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Что делать, если у вас обнаружили ВИЧ

Если нужно время осознать новость, выйдите на несколько минут из кабинета врача, прогуляйтесь по двору и подышите. Затем вернитесь назад и пообщайтесь с врачом, спросите его обо всем интересующем вас. Помните, что дурацких вопросов не бывает. Также получить информацию можно с официальных источников. Знания помогут понять, что с вами происходит, как помочь себе и успокаивает. Врач расскажет вам о том, какое лечение ВИЧ существует, как оно работает и как его получить. Антиретровирусная терапия в Украине бесплатная. И ее можно получить в СПИД-центре или на АРТ-сайте после консультации с врачом. Врач направит вас на дополнительную диагностику. Вам необходимо будет пройти ПЦР-тест, чтобы подтвердить наличие вируса в крови. Только по его результатам устанавливается диагноз. Не дожидаясь результатов ПЦР-теста, врач назначит вам лечение. Есть разные схемы приема антиретровирусной терапии, которые назначаются в зависимости от развития заболевания. Антиретровирусное лекарство необходимо принимать ежедневно в одно и то же время на протяжении всей жизни. Это позволит вам контролировать уровень вирусной нагрузки в организме и не давать вирусу распространяться. Для тех, кто меняет или изменил место жительства, Центр общественного здоровья разработал платформу да чат-бот в Telegram. Эти ресурсы помогут людям, живущим с ВИЧ, найти антиретровирусную терапию там, где они сейчас – в Украине или за границей. Врач предложит вам пригласить вашего полового партнера или партнершу пройти индексное тестирование на ВИЧ. Поскольку у вас обнаружен ВИЧ, существует вероятность того, что ваш партнер также инфицирован. Через несколько месяцев регулярного приема препаратов вы достигнете неопределенного уровня вирусной нагрузки. Это значит, что вируса в вашей крови так мало, что тест-система не может его найти. Также это означает, что вы не можете передавать ВИЧ по половому пути.

Живите жизнь, наслаждайтесь каждым днем и не забывайте принимать антиретровирусную терапию! Все будет хорошо,

– отметили в ЦОС.

Напомним, летом ученые объявили, что четвертый человек вылечили от ВИЧ после пересадки костного мозга для лечения рака. Но процедура лечения опасна и дорогостоящая, поэтому может быть недоступна для большинства людей.