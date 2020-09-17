Коронавірус все ще поширюється дуже швидкими темпами, а друга хвиля може стати серйозною, ніж перша. Вчені вже мають знання, як коронавірусна інфекція епідеміологічно поводить себе в холодну пору року та змогла оцінити навантаженість на медичну систему.

Академія медичних наук Великобританії спрогнозувала пік госпіталізацій і смертей внаслідок коронавірусного захворювання на січень/лютий 2021 року.

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Яка активність вірусу в холодну пору року

Наразі вчені вже чітко розуміють, як вірус поводитиметься при низьких температурах, зокрема взимку.

Так, в декількох звітах йдеться про те, що вірус SARS-CoV-2, який і є збудником коронавірусного захворювання, може виживати довше у холодних погодних умовах.

Клаус Стор, експерт з інфекційних захворювань, зазначив, що коронавірус не буде сильно відрізнятися від інших респіраторних захворювань, які зазвичай повертаються взимку. Той же, вірус грипу частіше поширюється взимку, ніж влітку.

Важливо: зниження температури сприятиме поширенню COVID-19.

Фахівців в галузі охорони здоров'я наразі більше турбує те, що пандемія може збігатися з сезоном грипу, який зазвичай починається в жовтні і досягає піку в період з грудня по лютий. Це може викликати додаткове навантаження на і без того перевантажену систему охорони здоров'я.

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Сезон грипу тільки погіршить ситуацію з поширенням коронавірусу / Фото Unsplash

Чому небезпечні подвійні епідемії

І COVID-19, і грип впливають на дихальну систему, тому кожен з них може погіршити стан іншого. Крім того, оскільки ці два захворювання мають деякі загальні симптоми, відрізнити їх може бути складно.

Це буде перешкоджати зусиллям лікарень по виявленню підозрюваних випадків COVID-19. Тому в цьому році рекомендується зробити щеплення від грипу всім.

До слова, у Центрі США по контролю і профілактиці захворювань (CDC), вважають, що вакцина навряд чи буде готова до літа 2021 року.

Редакція Здоров'я 24 розібралась, як відрізнити COVID-19 від грипу чи застуди.



Як відрізнити грип, застуду від коронавірусу / Інфографіка 24 канал