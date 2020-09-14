Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що в жовтні-листопаді очікують ріст смертності від коронавірусного захворювання в Європі.

Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, пише AFP.

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Буде ще гірше. У жовтні, листопаді буде зростання смертності від COVID-19,

— сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.

#BREAKING Oct, Nov to be 'tougher' with more coronavirus deaths: WHO Europe pic.twitter.com/J3qSMj6qq1 — AFP news agency (@AFP) September 14, 2020

Яка ситуація в Європейських країнах

Наразі в Європі різко зросла захворюваність на COVID-19, але кількість смертей внаслідок захворювання залишається відносно стабільною.

Про посилення карантину та другу хвилю поширення коронавірусного захворювання заявили зокрема, Австрія та Чехія. Погіршилась ситуація також в Іспанії та Франції.