Буде гірше: ВООЗ спрогнозував сплеск смертей від COVID-19 в Європі
Всесвітня організація охорони здоров'я попередила, що в жовтні-листопаді очікують ріст смертності від коронавірусного захворювання в Європі.
Про це повідомив директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, пише AFP.
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Буде ще гірше. У жовтні, листопаді буде зростання смертності від COVID-19,
— сказав директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге.
Яка ситуація в Європейських країнах
- Наразі в Європі різко зросла захворюваність на COVID-19, але кількість смертей внаслідок захворювання залишається відносно стабільною.
- Про посилення карантину та другу хвилю поширення коронавірусного захворювання заявили зокрема, Австрія та Чехія. Погіршилась ситуація також в Іспанії та Франції.
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