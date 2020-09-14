Будет хуже: ВОЗ прогнозирует всплеск смертей от COVID-19 в Европе
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что в октябре-ноябре ожидают рост смертности от коронавирусного заболевания в Европе.
Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет AFP.
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Будет еще хуже. В октябре, ноябре будет рост смертности от COVID-19,
– сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
Какова ситуация в Европейских странах
- Сейчас в Европе резко возросла заболеваемость COVID-19, но количество смертей в результате заболевания остается относительно стабильным.
- Об усилении карантина и второй волне распространения коронавирусного заболевания заявили в частности, Австрия и Чехия. Ухудшилась ситуация также в Испании и Франции.
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