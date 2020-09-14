Об этом сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет AFP.

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Будет еще хуже. В октябре, ноябре будет рост смертности от COVID-19,

– сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии коронавирусную болезнь диагностировали у более 29 миллионов человек в мире.

От осложнений умерли более 924 тысяч человек. Зато выздоровели более 19 тысяч инфицированных.