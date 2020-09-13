В Чехии официально объявили о начале второй волны пандемии коронавируса. В течение 2 – 3 недель в стране ожидают значительный рост количества госпитализированных с COVID-19.

Сообщение о второй волне коронавируса сделал представитель правительства в области здравоохранения Роман Примула. Об этом сообщает издание Ceskenoviny.cz. Актуально Австрия объявила о начале второй волны пандемии COVID-19 Какова ситуация с коронавирусом в Чехии Чехия сейчас находится на третьем месте в Евросоюзе по росту заболеваемости коронавирусом. За сутки, 12 сентября, в стране зафиксировали 1 541 новый случай заболевания.

Всего с начала пандемии заболели 13,7 тысячи человек. Сейчас 297 пациентов госпитализированы, 69 – в тяжелом состоянии.

По словам чиновника, если вирус продолжит распространяться такими же темпами как сейчас, в конце октября чешские больницы будут переполнены пациентами с COVID-19. Обратите внимание! Ранее о начале второй волны коронавируса заявили власти Австрии. До этого о значительном росте количества новых случаев COVID-19 сообщили во Франции и Испании. Кстати Украина обеспечена тестами на COVID-19 лишь на полтора месяца