Тестовыми системами для диагностирования коронавирусной инфекции COVID-19 лабораторные центры Минздрава Украины обеспечены лишь на полтора месяца.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на утреннем брифинге из Чернигова, пишет 24 канал.

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Вообще мы обеспечены тест-системами где-то на полтора месяца-это гарантировано. Более того, у нас есть украинские производители тест-систем, которые сейчас используются,

- заявил глава Минздрава.

По словам Степанова, для приобретения тестов областные лабораторные центры получают средства, выделенные Минздравом из государственного "коронавирусного" фонда.

Закупка, как отметил министр, происходит в зависимости от темпов использования и от потребности. К примеру, в Харькове или Одессе достаточно высокое количество подозрений, поэтому тестов за день используется значительно больше.

Всего с начала пандемии в стране обнаружили 148 756 инфицированных SARS-CoV-2. Из них 67 505 уже выздоровели, но 3 076 – умерли. Сейчас от болезни продолжают лечиться 78 675 украинцев.

Напомним, в Украине на днях разгорелся скандал из-за продажи "фейковых" справок с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.