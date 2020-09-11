Тестовими системами для діагностування коронавірусної інфекціх COVID-19 лабораторні центри МОЗ України забезпечені лише на півтора місяця.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов на ранковому брифінгу з Чернігова, пише 24 канал.

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Взагалі ми забезпечені тест-системами десь на півтора місяця – це гарантовано. Більш того, у нас є українські виробники тест-систем, які зараз використовуються,

– заявив глава МОЗ.

За словами Степанова, для придбання тестів обласні лабораторні центри отримують кошти, виділені МОЗ з державного "коронавірусного" фонду.

Закупівля, як зазначив міністр, відбувається в залежності від темпів використання й від потреби. До прикладу, у Харкові чи Одесі досить висока кількість підозр, тому тестів за день використовується значно більше.