У Чехії офіційно оголосили про початок другої хвилі пандемії коронавірусу. Протягом 2 – 3 тижнів у країні очікують на значне зростання кількості госпіталізованих з COVID-19.

Повідомлення про другу хвилю коронавірусу зробив представник уряду в галузі охорони здоров'я Роман Примула. Про це повідомляє видання Ceskenoviny.cz. Актуально Австрія оголосила про початок другої хвилі пандемії Covid-19 Яка ситуація з коронавірусом у Чехії Чехія зараз перебуває на третьому місці в Євросоюзі по зростанню захворюваності коронавірусу. За добу, 12 вересня, в країні зафіксували 1 541 новий випадок захворювання.

Всього з початку пандемії захворіли 13,7 тисячі осіб. Зараз 297 пацієнтів госпіталізовано, 69 – у важкому стані.

За словами посадовця, якщо вірус продовжить поширюватися такими ж темпами як зараз, наприкінці жовтня чеські лікарні будуть переповнені пацієнтами з COVID-19. Зверніть увагу! Раніше про початок другої хвилі коронавірусу заявила влада Австрії. До цього про значне зростання кількості нових випадків COVID-19 повідомили у Франції та Іспанії. До речі Україна забезпечена тестами на COVID-19 лише на півтора місяця