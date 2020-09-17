Коронавирус все еще распространяется очень быстрыми темпами, а вторая волна может стать более серьезной, чем первая. Ученые уже имеют знания, как коронавирусная инфекция эпидемиологически ведет себя в холодное время года и смогли оценить загруженность на медицинскую систему.

Академия медицинских наук Великобритании спрогнозировала пик госпитализаций и смертей вследствие коронавирусного заболевания на январь/февраль 2021 года.

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Какая активность вируса в холодное время года

Сейчас ученые уже четко понимают, как вирус будет вести себя при низких температурах, в частности зимой.

Так, в нескольких отчетах говорится о том, что вирус SARS-CoV-2, который и является возбудителем коронавирусного заболевания, может выживать дольше в холодных погодных условиях.

Клаус Стор, эксперт по инфекционным заболеваниям, отметил, что коронавирус не будет сильно отличаться от других респираторных заболеваний, которые обычно возвращаются зимой. Тот же вирус гриппа чаще распространяется зимой, чем летом.

Важно: снижение температуры будет способствовать распространению COVID-19.

Специалистов в области здравоохранения пока больше беспокоит то, что пандемия может не совпадать с сезоном гриппа, который обычно начинается в октябре и достигает пика в период с декабря по февраль. Это может вызвать дополнительную нагрузку на и без того перегруженную систему здравоохранения.

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Сезон гриппа только ухудшит ситуацию с распространением коронавируса / Фото Unsplash

Почему опасны двойные эпидемии

И COVID-19, и грипп влияют на дыхательную систему, поэтому каждый из них может ухудшить состояние другого. Кроме того, поскольку эти два заболевания имеют некоторые общие симптомы, отличить их может быть сложно.

Это будет препятствовать усилиям больниц по выявлению подозреваемых случаев COVID-19. Поэтому в этом году рекомендуется сделать прививки от гриппа всем.

К слову, в Центре США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), считают, что вакцина вряд ли будет готова к лету 2021 года.

Редакция Здоровье 24 разобралась, как отличить COVID-19 от гриппа или простуды.



Как отличить грипп, простуду от коронавируса / Инфографика 24 канал