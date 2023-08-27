Про висновки вчених пише Daily Mail, додаючи, що у старшому віці для здоров'я мозку секс має бути вже не так хорошим, як регулярним.

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Деталі дослідження

В експерименті взяли участь 1683 людини у віці 62 років і старше. Науковці з коледжу Хоуп, штат Мічіган, США хотіли вивчити когнітивні бали, комбінуючи оцінку шести ключових областей мозку, включно з увагою, пам'яттю та візуально-просторовими навичками.

Отримані результати показали переваги хорошого сексу для зняття стресу, а також вивільненням дофаміну), його ще називають гормоном задоволення.

В статті зазначено, що саме стрес перешкоджає нейронегезу (новому утворенню нейронів) в гіпокампі, ділянка мозку, що відповідає за запам'ятовування.

Користь сексу для мозку

Вчені виявили, якщо літні люди після 60 живуть статевим життям і воно їм подобається, приносить задоволення, – вони відчуватимуть зниження стресу, що захищає їх від нейрогенезу. Адже сексуальне життя пов'язане з оргазмом, а оргазм вивільняє приплив дофаміну.

Також дослідники побачили, що та група літніх людей (у віці від 75 до 90 років), яка мала будь-яку сексуальну активність (необов'язково повноцінний статевий акт і навіть оргазм) хоча б раз на тиждень, в когнітивних тестах отримала вищі бали за тих, хто упродовж останнього року не займався сексом.

Висновок. Тож, вчені резюмували, що частота статевих стосунків у похилому віці може сприяти збереженню когнітивного здоров'я, оскільки це одна з форм фізичної активності. А це теж дуже важливо, адже літні люди часто ведуть малорухливий спосіб життя.