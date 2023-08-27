О выводах ученых пишет Daily Mail, добавляя, что в старшем возрасте для здоровья мозга секс должен быть уже не столь хорошим, как регулярным.

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Детали исследования

В эксперименте приняли участие 1683 человека в возрасте 62 лет и старше. Ученые из колледжа Хоуп, штат Мичиган, США хотели изучить когнитивные баллы, комбинируя оценку шести ключевых областей мозга, включая внимание, память и визуально-пространственные навыки.

Полученные результаты показали преимущества хорошего секса для снятия стресса, а также высвобождением дофамина, его еще называют гормоном удовольствия.

В статье отмечено, что именно стресс препятствует нейронегезу (новому образованию нейронов) в гиппокампе, участок мозга, отвечающий за запоминание.

Польза секса для мозга

Ученые обнаружили, если пожилые люди после 60 живут половой жизнью и она им нравится, доставляет удовольствие, – они будут испытывать снижение стресса, защищающего их от нейрогенеза. Ведь сексуальная жизнь связана с оргазмом, а оргазм высвобождает приток к фамину.

Также исследователи увидели, что та группа пожилых людей (в возрасте от 75 до 90 лет), которая имела любую сексуальную активность (необязательно полноценный половой акт и даже оргазм) хотя бы раз в неделю, в когнитивных тестах получила более высокие баллы за тех, кто за последний год не занимался сексом.

Вывод. Ученые резюмировали, что частота половых отношений в пожилом возрасте может способствовать сохранению когнитивного здоровья, поскольку это одна из форм физической активности. А это тоже очень важно, ведь пожилые люди часто ведут малоподвижный образ жизни.