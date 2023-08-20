Тому важливо не робити вигляду, що нічого не сталося, адже чим швидше ви відреагуєте, тим легше вам уникнути цих небажаних ускладнень та, власне, позбудетесь проблеми і надокучливих станів. Тож, розповідаємо, про що мова.

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Стрес чи відчуття тривоги

Для деяких людей секс і оргазм може викликати відчуття стресу або тривожності. Це може бути пов'язано з психологічними або емоційними проблемами.

Зверніть увагу! Особливо важливо звернути увагу на цей симптом, якщо ви постраждали від сексуального насильства, навіть якщо вам здається, що це ніяк на вас не повпливало і ви вже оговтались може мати місце посттравматичний стресовий розлад.

Спогади про напад можуть спалахнути під час сексу, спонукаючи вас знову пережити цю травматичну подію.Ц цьому разі, варто звернутись до фахівця.

Також відчуття смутку після сексу може свідчити про відсутність глибокого емоційного зв'язку з партнером.

Будь-який біль чи дискомфорт

Секс це про задоволення, а не про біль – не терпіть, якщо відчуваєте дискомфорт, скажіть про це партнеру, експериментуйте. Якщо ж відчуття болю з'явились після сексу, це може вказувати на певні медичні стани, такі як інфекції або інші гінекологічні проблеми.

Тож, передусім вам потрібно пройти перевірку на наявність ІПСШ. Водночас є підтверджені дані, що 50% чоловіків і щонайменше 70% жінок з хламідіозом не відчувають жодних симптомів.

Зміни в настрої

Якщо у вас відбуваються очевидці зміни настрою після сексу, зокрема він стає депресивним, це може бути ознакою гормональних змін.

Крім того, у людей з депресією може бути знижений сексуальний потяг або навіть відсутній. Низький рівень деяких із цих хімічних речовин також може притупити відчуття задоволення.

Слабкість та запаморочення

Якщо після сексу у вас паморочиться в голові, це може бути ознакою низького артеріального тиску або інших серцево-судинних проблем.

Іноді запаморочення після сексу може бути наслідком основного захворювання, особливо якщо запаморочення виникає раптово та супроводжується іншими симптомами, такі як блювання або біль голови. Тож, це очевидна причина звернутись по допомогу до фахівці, особливо, якщо цей стан виникав уже неодноразово.