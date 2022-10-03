Секрет щастя в асексуальних парах

Нове дослідження, проведене Університетом штату Мічіган, показало, що, попри відсутність у асексуалів сексуального потягу, складові, які забезпечують успішні стосунки між такими людьми, практично такі ж, як і в будь-яких інших стосунках.

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Хоч асексуали не мають бажання сексуальних стосунків, вони, проте, формують романтичні стосунки, і ці зв’язки виглядають принаймні дещо схожими на романтичні стосунки звичайних пар,

– зазначили науковці.

Вважається, що щастя та задоволеність у відносинах зводяться до сексуальної активності пари. Але результат дослідження показав, що основні інгредієнти – це турбота, готовність приймати різну точку зору та взаємоповагу.

Як відбувалося дослідження

Вчені провели дослідження, щоб знайти причину успіху стосунків у асексуальних людей. В експерименті брало участь 485 людей, які перебувають у романтичних стосунках і яким не цікавий секс. Вік учасників був від 18 до 50 років. Вчені оцінювали ступінь їхньої прихильності до партнерів за допомогою опитувальників.