Секрет счастья в асексуальных парах

Новое исследование, проведенное Университетом штата Мичиган, показало, что, несмотря на отсутствие у асексуалов сексуального влечения, составляющие, обеспечивающие успешные отношения между такими людьми, практически такие же, как и в любых других отношениях.

На тему: Нашли новое полезное побочное действие секса

Хотя асексуалы не желают сексуальных отношений, они, однако, формируют романтические отношения, и эти связи выглядят по крайней мере несколько похожими на романтические отношения обычных пар,

– отметили ученые.

Считается, что счастье и удовлетворенность в отношениях сводятся к сексуальной активности пары. Но результат исследования показал, что основные ингредиенты – это забота, готовность принимать разную точку зрения и взаимоуважение.

Как происходило исследование

Ученые провели исследование, чтобы найти причину успеха отношений у асексуальных людей. В эксперименте участвовало 485 человек, которые находятся в романтических отношениях и которым не интересен секс. Возраст участников был от 18 до 50 лет. Ученые оценивали степень их приверженности партнерам с помощью опросников.