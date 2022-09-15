Как лечат камни в почках

Камни в почках представляют собой большую проблему для многих людей – от них страдает почти каждый 10 взрослый. Как правило, тем, кто имеет небольшие камни в почках, рекомендуется пить много жидкостей и лекарств, расслабляющих мышцы мочевыводящих путей, чтобы ускорить процесс отхождения.

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Если камень становится слишком большим, обычно требуется хирургическое вмешательство, чтобы удалить его вручную или разбить на более мелкие куски, которые смогут получиться самостоятельно.

Врачи в Индонезии обнаружили, что оргазм и эякуляция приводят к сокращению и расслаблению шейки мочевого пузыря, что также может способствовать выведению камней в почках. Когда мышцы расслабляются, моча вместе с камнями в почках может легко пройти через уретру.

Секс поможет вывести камни из почек

Урологи из Университета Айрлангга в Сурабае хотели узнать, влияет ли сексуальная активность на то, сколько камней в почках выделяется и сколько времени это занимает. Они проанализировали пять исследований с 406 участниками, которым было сказано либо заниматься сексом, либо мастурбировать три – четыре раза в неделю, либо полностью воздерживаться от этого.

Результаты показали, что уровень выведения камней в почках был в 5,7 раза выше и высвобождался скорее в группе, сексуально активной. Секс также помог уменьшить дискомфорт, вызванный камнями в почках, участников в этой группе на 62% меньше нуждались в обезболивании. Кроме того, тех, кому следовало бы пройти процедуру разбивания камней в почках, снизилось на 20%.