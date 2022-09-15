Як лікують камені в нирках

Камені в нирках є великою проблемою для багатьох людей – від них страждає майже кожен 10 дорослий. Як правило, тим, хто має невеликі камені в нирках, рекомендується пити багато рідини та ліки, які розслаблюють м’язи сечовивідних шляхів, щоб прискорити процес відходження.

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Якщо камінь стає занадто великим, зазвичай потрібно хірургічне втручання, щоб видалити його вручну або розбити на більш дрібні шматки, які зможуть вийти самостійно.

Лікарі в Індонезії виявили, що оргазм і еякуляція призводять до скорочення і розслаблення шийки сечового міхура, що також може сприяти виведенню каменів у нирках. Коли м’язи розслабляються, сеча разом із каменями в нирках може легко пройти через уретру.

Секс допоможе вивести камені з нирок

Урологи з Університету Айрлангга в Сурабаї хотіли дізнатися, чи впливає сексуальна активність на те, скільки каменів у нирках виділяється та скільки часу це займає. Вони проаналізували п’ять досліджень із 406 учасниками, яким було сказано або займатися сексом, або мастурбувати три – чотири рази на тиждень, або повністю утримуватися від цього.

Результати показали, що рівень виведення каменів у нирках був на 5,7 раза вищим і вивільнявся швидше в групі, яка була сексуально активною. Секс також допоміг зменшити дискомфорт, спричинений каменями в нирках, учасників у цій групі на 62% менше потребували знеболення. Крім того, тих, кому потрібно було б пройти процедуру розбивання каменів у нирках, знизилося на 20%.