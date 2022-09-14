Что делать, если хочется секса, но партнер далеко, почему исчезает либидо и как его вернуть рассказала психосексолог Анна Ревунец.

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Мастурбация – это нормально

Украинские семьи разделены. Некоторые партнеры не видели друг друга уже полгода. Что делать для снятия возникающего напряжения? Вспомнить о мастурбации! Сейчас для нее просто "звездное время".

Мастурбация сейчас очень кстати. Вы можете заниматься ею так, как нравится: задействовать руки или секс-игрушки. Возможно, вы давно что-то хотели попробовать, то не ждите, экспериментируйте,

– рассказала Анна Ревунец.

Почему не хочется секса

Это нормально. Во время стресса одни гормоны угнетают другие, поэтому у партнера может исчезнуть на время желание иметь половые отношения.

"Во время войны, таких сложных стрессовых ситуаций, у человека на первый план выступает желание бежать, чтобы выжить. А вот функция размножения (а от начала секс – о продолжении рода) отступает на задний план. Потому что нельзя бежать, чтобы выжить и одновременно думать о появлении будущих поколений: или – или", – объясняет психолог.

Как вернуть секс

Прежде всего, открыто рассказать об этом партнеру. Объяснить, что это не потому, что изменились чувства к нему/ней, а из-за тревоги, переживания.

Во-вторых, необходимо минимизировать количество информации о войне, немного дистанцироваться и задействовать то, что вас раньше расслабляло и возбуждало: музыка, массаж, эротический фильм.

Как на мужское и женское здоровье может влиять стресс, смотрите видео Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности.