На жовтень 2024 року 68% українців заявили про погіршення стану свого здоров'я у порівнянні з періодом до початку повномасштабної війни, повідомляє 24 Канал з посиланням на ВООЗ.

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Найчастіші проблеми зі здоровʼям українців

Серед найбільш поширених проблем:

проблеми з психічним здоров’ям, від яких страждають 46% населення;

розлади психічного здоров’я – 41%;

неврологічні захворювання – 39%.

Як зазначають у ВООЗ, основні бар’єри в лікуванні неінфекційних захворювань – це обмежений доступ до послуг та висока вартість медикаментів. Це робить людей із хронічними хворобами вразливими до переривання лікування, що може призвести до незворотного погіршення їхнього стану.

Нові виклики в медицині через війну

Війна значно посилила потребу в медичних послугах, особливо у галузі травматології та реабілітації, підкреслюють у звіті. Станом на середину 2024 року в Україні було проведено 100 тисяч ампутацій кінцівок.

Брак спеціалістів у сферах травматології, протезування та реабілітації стала серйозним викликом. Одужання залежить не лише від часу, але й від доступу до необхідних послуг. Тривала реабілітація є критично важливою для фізичного та психологічного відновлення постраждалих через війну,

– йдеться в документі.

Крім того, ВООЗ зафіксувала 2254 випадки атаки на заклади охорони здоров’я в Україні за три роки війни, зокрема 42 – у 2025 році.

Варто зазначити, що рівень задоволеності українців своїм психологічним станом продовжує знижуватися. Якщо у 2022 році цей показник становив 41%, то на початку 2025 року він впав до 36%. Найбільш поширені скарги стосуються високого рівня втоми, напруженості, страху та дратівливості.